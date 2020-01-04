ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ ПОСТУПИТ ПО ЦЕНЕ БЕЗ ПРЕМИИ ПОСТАВЩИКАМ

15:59 04.01.2020 Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии российской нефти в республику по цене без премии поставщикам. «Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».