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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ ПОСТУПИТ ПО ЦЕНЕ БЕЗ ПРЕМИИ ПОСТАВЩИКАМ
15:59 04.01.2020
Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии российской нефти в республику по цене без премии поставщикам.
«Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».
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