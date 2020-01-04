В преддверии Рождества и Нового года лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения было реализовано 32128 новогодних деревьев (2018 г. – 38581 шт., 2017 г. – 39501 шт.), в том числе сосна составила 1986 шт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, пользовались спросом у покупателей и новогодние букеты, и деревья в кадках, которых было реализовано 1321 шт. и 889 шт. соответственно.

Наибольшую реализацию новогодних деревьев обеспечили такие лесхозы, как Борисовский опытный – 6262 шт. (2018 г. – 8285 шт.), Молодечненский – 3429 шт. (2018 г. – 4987 шт.), Минский – 3076 шт. (2018 г. – 2327 шт.), Старобинский – 2691 шт. (2018 г. – 3243 шт.), Пуховичский – 2208 шт. (2018 г. – 2738 шт.), Слуцкий – 1999 шт. (2018 г. – 1832 шт.) и Воложинский – 1649 шт. (2018 г. – 2085 шт.).

Второй год подряд по инициативе Министерства лесного хозяйства была проведена акция «Сохрани символ праздника».

Она охватила населенные пункты с численностью населения свыше 30 тыс. человек. Лесхозы объединения (Борисовский опытный, Минский, Молодечненский, Слуцкий, Старобинский) предлагали приобрести деревья в кадках, горшках или ящиках, сохранить их до весны и высадить в ближайшем лесничестве во время проведения добровольной акции «Неделя леса». При этом каждому покупателю была вручена памятка по уходу за новогодним деревом.

Жители Минской области приобрели в лесхозах, участвующих в проведении акции «Сохрани символ праздника», 608 деревьев в кадках, а именно: в Борисовском опытном лесхозе – 383, Минском – 106, Молодечненском – 34, Слуцком – 10, Старобинском – 75.