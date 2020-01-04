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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС ПОЯВИТСЯ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «НОВАЯ ГУТА»
15:04 04.01.2020
В пункте пропуска «Новая Гута» началась реализация нового проекта международной технической помощи, в рамках которого будет установлен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, проект международной технической помощи «Установка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса в автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» одобрен постановлением Совета министров Беларуси №859 от 13 декабря 2019 года.
Проект реализуется таможенными органами Беларуси в рамках флагманской инициативы «Восточное партнерство». Вклад Европейского союза по проекту для нашей страны составит порядка 2,55 млн евро.
Мероприятия по проекту осуществляются совместно с Представительством Европейского союза в Беларуси, Представительством Международной организации по миграции в Беларуси.
В рамках его реализации планируется закупка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, строительство таможенной инфраструктуры, закупка оборудования и программного обеспечения для синхронизации с системой ПРИНЕКС, организация встреч и обучающего визита по анализу сканограмм.
Установка нового ИДК обеспечит проведение таможенного осмотра за минимальное время без вскрытия транспортного средства, выгрузки товаров и применения других (интрузивных) методов контроля.
Сегодня таможенные органы в своей работе используют 11 инспекционно-досмотровых комплексов: 6 мобильных, 4 стационарных и один железнодорожный.
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