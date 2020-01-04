На телефон доверия прокуратуры Минска поступило сообщение от гражданина, что в одном из строительных управлений столицы в Ленинском районе не выплачивается зарплата работникам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, прокуратура Ленинского района Минска при проверке действительно выявила факт нарушения сроков выплаты нанимателем зарплаты работникам предприятия за октябрь 2019 года.

Директор строительного управления привлечен прокуратурой к административной ответственности по ч.1 ст.9.19 КоАП (нарушение нанимателем порядка и сроков выплаты заработной платы).

Одновременно в адрес директора вынесено предписание о незамедлительном устранении нарушений трудового законодательства и погашении заложенности по зарплате.

Задолженность на сумму 285 тыс. рублей погашена в полном объеме.