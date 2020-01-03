Геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли готов к вводу в постоянную эксплуатацию. Приемочные испытания ресурса были успешно проведены накануне нового года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, согласно заключению комиссии, все модули геоинформационного ресурса данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) работоспособны, выполняют заданные функции и успешно взаимодействуют между собой, система его защиты соответствует требованиям по защите информации. Геоинформационный ресурс ДЗЗ выполняет все установленные в техническом задании функции и готов к вводу в постоянную эксплуатацию.

Картографический Геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли создан предприятием «БелПСХАГИ» в 2016 году в соответствии с приказом Госкомимущества №146 «О некоторых вопросах формирования пространственной информации». В настоящее время осуществляется совершенствование этого ресурса с одновременным расширением перспектив использования данных дистанционного зондирования Земли, получаемых с беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в интересах землеустройства и иных сфер деятельности.

С помощью цифрового авиационного сенсора ADS100 в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, начиная с 2014 года, предприятием были получены материалы оптико-электронной съемки значительной части территории Беларуси. Этот сервис изображений относится к категории данных сверхвысокого разрешения – от 5 см до 50 см и представляет собой бесшовную ортофотомозаику, дистанционный доступ к которой организован через Web-интерфейс. Это первый и единственный в Беларуси ресурс, круглосуточно публично предоставляющий объединенные пространственные данные ДЗЗ такого качества в интернете.

В качестве базового инструментария Геоинформационный ресурс данных ДЗЗ позволяет решать различные задачи по целому ряду направлений профессиональной деятельности: региональное планирование и управление ресурсами, экология и природопользование, региональная экономика, социальные технологии, бизнес-информатика, анализ особенностей развития территорий и др.

Этот ресурс может быть также использован для целей совершенствования земельного кадастра, системы регистрации недвижимости и ее технической инвентаризации, создания топографических и навигационных карт, в качестве пространственной основы (подложки) для других кадастров и геоинформационных систем, в информационно-справочных и иных целях.

В частности, в землеустройстве с помощью этого ресурса можно осуществлять контроль за недопущением нецелевого использования земельного участка; нарушения в использовании земельного участка либо приведения его в ненадлежащее его состояние; выявлять неиспользуемые объекты недвижимости и проводить инвентаризацию территории зеленых насаждений.

Дальнейшее развитие Геоинформационного ресурса данных ДЗЗ и внедрения технологий БЛА в практическую деятельность специалистов разных сфер деятельности и может быть связано с проведением мониторинга агротехнического состояния сельскохозяйственных культур, зарастания сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью водных ресурсов, мониторинга эродированности почв.

Сервисы изображений сегодня входят в линейку базовых сетевых сервисов, предлагаемых пользователям известнейшими крупными зарубежными порталами. Популярность их определяется востребованностью изображений как одной из эффективных форм представления информации об окружающем мире.

В целом, главными преимуществами Геоинформационного ресурса данных ДЗЗ являются: свободный доступ через интернет к достоверной информации; актуальность получаемой информации; строгое соблюдение регламента обновления данных ДЗЗ (самолет, БЛА, космос); высокая достоверность получаемой информации и высокая периодичность ее получения; широкий охват исследуемой территории и получение данных в едином стандартизованном виде; тематические региональные исследования и идентификация крупных пространственных объектов; возможность подготовки информационно-графических документов; наличие единого хранилища данных ДЗЗ и накопление статистической информации.