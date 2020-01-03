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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР ЧЕРВЯКОВ
12:50 04.01.2020
Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко.
До этого Александр Червяков работал в должности первого замминистра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.
По словам первого вице-премьера Дмитрия Крутого, Александр Червяков прошел хорошую школу, в частности, продолжительное время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики.
"По сути эта структура при Министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве", - отрекомендовал первый вице-премьер.
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