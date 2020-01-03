В 28 учреждениях высшего образования Минска на начало 2019/2020 учебного года на первой ступени системы высшего образования обучались 144,2 тыс. студентов. За счет бюджетных средств обучаются 43,8% всех студентов, в государственных вузах на дневной форме обучения – 59,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, в 2019 году студентами стали 34,8 тыс. человек. Специальности экономического и юридического профиля выбрали 33,6% первокурсников, технического и строительного – 26,1%, педагогического – 7,4%, сельскохозяйственного – 5,4%, социальной направленности – 4,6%. Специалистами с высшим образованием в 2019 году стали 31 тыс. выпускников. Из общей численности выпускников 12,2 тыс. человек, или 39,2%, – выпускники, получившие специальности экономического и юридического профиля.

На второй ступени системы высшего образования столицы на начало 2019/2020 учебного года обучались 7,6 тыс. магистрантов. В 2019 году в магистратуру было принято 4,1 тыс. человек, диплом магистра получили 4,7 тыс. человек.

В расчете на 10 тыс. человек населения столицы приходится 762 студента и магистранта учреждений высшего образования.

На начало 2019/2020 учебного года в Минске работало 471 учреждение дошкольного образования с общей численностью детей 101,8 тыс. человек.

В текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 96,3% детей дошкольного возраста. Подготовкой к школе в столице охвачены все дети пятилетнего возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2019 году составила 863 места.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 12,1 тыс. человек.

На начало 2019/2020 учебного года в Минске насчитывалось 279 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 212,2 тыс. человек, что на 8,9 тыс. человек (на 4,4%) больше, чем на начало предыдущего учебного года. При этом численность первоклассников составила 24,9 тыс. детей и увеличилась на 1,2 тыс. детей (на 5%).

Численность учителей в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 16,8 тыс. человек. На одного учителя (включая совместителей) приходится в среднем 13 учеников.

Аттестат об общем среднем образовании в 2019 году получили 10,7 тыс. выпускников школ. Свидетельство об общем базовом образовании получили 16,1 тыс. выпускников 9 классов.

На начало 2019/2020 учебного года в Минске функционировало 26 учреждений профессионально-технического образования с численностью учащихся 11,7 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2019 году принято 4,9 тыс. учащихся, при этом 97,6% учащихся дневной формы обучения – по договорам и заявкам с организациями – заказчиками кадров.

В 2019 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 4,7 тыс. квалифицированных рабочих и служащих. По две и более квалификации получили 70,4% выпускников дневной формы обучения, с повышенным уровнем квалификации – 66,4% выпускников.

Получение среднего специального образования в столице на начало 2019/2020 учебного года обеспечивали 48 учреждений, численность учащихся которых составила 31,3 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения Минска приходится 157 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 49,8% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 63,8%.

В 2019 году в учреждения среднего специального образования поступили 10,9 тыс. человек.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2019 году составил 9,1 тыс. человек, из них 44,8% получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.