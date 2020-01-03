Принадлежавшие Брестской области 136 425 акций комбината или 50,6921 процентов от уставного фонда общества проданы Брестским облисполкомом по рыночной стоимости открытому акционерному обществу «Савушкин продукт» за 48 294 450 рублей.

Как сообщили в комитете «Брестоблимущество», отчуждение произведено путем прямой продажи в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2019 года «Об отчуждении акций» и на основании решения Брестского облисполкома от 26 декабря 2019 года № 776 «Об отчуждении акций открытого акционерного общества «Барановичский молочный комбинат» в целях развития агропромышленного комплекса Брестской области.

Договор купли-продажи акций с покупателем заключен 27 декабря 2019 года. Денежные средства в счет оплаты акций 30 декабря 2019 года в полном объеме поступили в областной бюджет. И в этот же день акции ОАО «Барановичский молочный комбинат» были переведены на счет покупателя.

При намерении реорганизации ОАО «Барановичский молочный комбинат» покупатель обязан обеспечить ее проведение в форме присоединения ОАО «Барановичский молочный комбинат» к ОАО «Савушкин продукт» после приобретения покупателем акций дополнительного выпуска на сумму инвестиций и по согласованию с Брестским облисполкомом.

В случае вышеуказанной реорганизации достижение целей направления инвестиций, а также выполнение покупателем обязательств по обеспечению заработной платы производится по структурным подразделениям покупателя, осуществляющим деятельность на базе имущества реорганизованного ОАО «Барановичский молочный комбинат» в городах Барановичи и Ганцевичи Брестской области.