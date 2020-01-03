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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛА ВВОЗ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ ПОЛЬШИ
11:35 04.01.2020
Беларусь временно ограничила ввоз мяса птицы из Люблинского воеводства Польши.
«По информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) на территории Люблинского воеводства Польши зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 4 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Люблинского воеводства Польши живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь); кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку)», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Одновременно приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на территорию Беларуси из Люблинского воеводства Польши.
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