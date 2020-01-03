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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ОПУБЛИКОВАЛ ГРАФИК РАБОТЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
11:13 04.01.2020
Министерство здравоохранения утвердило график работы медицинских учреждений в рождественские праздники в январе 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, согласно утвержденному графику, больничные организации здравоохранения, амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические, аптечные организации и организации медицинской техники, организации особого типа и иные будут работать 6 января 2020 года по графику работы в субботний день; 7 января 2020 года - по графику работы в праздничный день.
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