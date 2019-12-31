Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению восьми должностных лиц государственных органов и банковских учреждений и восьми представителей коммерческих структур за преступления против интересов службы, предусмотренные ст.ст. 430 и 431 Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, обвиняемым вменяются в вину многочисленные факты получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

После проверки материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых.

В ходе следствия к двенадцати обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Примененные меры пресечения прокурор оставил без изменений.

С пятью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доход, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения.

Уголовное дело находилось в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси.