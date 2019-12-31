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ЭКОНОМИКА РБ


ОТБОР КАНДИДАТОВ В НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА ОАО ПРОХОДИТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
09:55 04.01.2020

Заявки кандидатов в независимые директора для их избрания в наблюдательные советы открытых акционерных обществ Могилевской области с долей государства принимаются до 1 февраля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, актуальная задача для органов государственного управления – повышение эффективности работы подведомственных хозяйственных обществ. С этой целью в ОАО создаются наблюдательные советы из числа физических лиц, главная функция которых – обсуждение и утверждение стратегии развития предприятия, а также мониторинг ее выполнения. С целью предоставления акционерным обществам с долей государства в уставных фондах возможности избрания в составы их наблюдательных советов независимых директоров, в Могилевской области формируется реестр таких кандидатов.

Под независимыми директорами понимаются избранные в состав наблюдательного совета общества физические лица, которые не являются работниками этого общества, его аффилированными лицами (до избрания в состав совета), близкими родственниками, работниками или участниками аффилированных лиц этого общества, не находятся в иных отношениях с обществом, которые могут повлиять на независимость их мнения, и голосующие по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета на основе личного профессионального мнения и опыта.

Для включения в реестр заинтересованные лица должны не позднее 1 февраля 2020 года прислать заявку по установленной форме в письменном виде на адрес: г. Могилев ул. Первомайская, 62, комитет «Могилевоблимущество», и в электронном виде на адрес: с пометкой «Заявка кандидата в независимые директора».

Сформированный реестр кандидатов и сведения о них будут размещены на сайте комитета «Могилевоблимущество». Акционерные общества с учетом специфики направления их работы смогут подобрать себе достойного кандидата в независимые директора для избрания на годовых общих собраниях акционеров.
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