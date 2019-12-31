ОАО «Мозырский НПЗ» заканчивает строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в высокой степени готовности находятся такие объекты, как блок оборотного водоснабжения №6 (БОВ-6), районная конденсатная станция №6 (РКС-6), факельная система Ф-6,7,7Р, операторная с распределительной трансформаторной подстанцией РТП-40, промпарки.

Генеральным проектировщиком ЗАО «Нефтехимпроект» совместно со специалистами НПЗ проведен анализ опыта строительства и пуска, а также работы аналогичных установок, построенных на других предприятиях.

На сегодня 520 единиц оборудования уже заняли свои места на технологических блоках этого объекта.

На строительной площадке постоянно растет количество организаций-участников строительства. Так, на комбинированной установке гидрокрекинга во главе с генподрядной организацией ОАО «Промтехмонтаж» и ее филиалами в настоящее время трудится 54 субподрядные организации (общая численность задействованных трудовых ресурсов приближается к 700 чел.).

К настоящему моменту уже завершены работы по прокладке подземных коммуникаций сетей наружного водоснабжения и канализации, а также заземлению технологического оборудования. Близятся к окончанию работы по заливке бетонного покрытия на блоках и проездах. В завершающей стадии находятся работы по возведению фундаментов под технологическое оборудование, производственные здания, технологические и электрические эстакады, постаменты и этажерки: из требующихся 39600 м3 бетона различных марок 38420 м3 уже уложено. К общему требуемому объёму монтажа металлоконструкций (12742 тонны) за прошедший год добавилось более 4500 тонн. Сейчас общее количество смонтированных на площадке элементов составляет почти 12000 тонн.

К 90% приблизилось число смонтированного емкостного, технологического и динамического оборудования. Окончен монтаж трубопроводов двух технологических блоков, еще на двух блоках работы должны закончиться со дня на день. Параллельно на всех блоках ведется сборка и монтаж узлов технологических трубопроводов. Начался монтаж паро-водоспутников. Из общего количества 272864 необходимых стыков на начало декабря заварено более 136000, в том числе более 8500 стыков высокого давления.

На втором по значимости объекте комплекса H-Oil, установке производства водорода, строительно-монтажные работы приближаются к финальной стадии. Здесь уже завершены прокладка подземных коммуникаций, заливка бетонного покрытия и проездов, возведены фундаменты. Выполнен монтаж металлоконструкций и оборудования. Все оборудование прошло наружный и внутренний осмотр и покрыто теплоизоляционными материалами. Смонтирована и налажена система АСУТП, заканчивается монтаж кабельной продукции. До конца года должны закончиться практически все работы по монтажу технологических трубопроводов. Сейчас ведётся замечаний и оформляется исполнительная документация. Из 152 технологических контуров 44 испытано. Проведена обкатка на инертных средах 17 единиц технологического оборудования.

Аналогичная ситуация наблюдается на установке производства серы. Ведутся испытания технологических контуров, обкатка технологического оборудования, устранение замечаний и подготовка к пусконаладочным работам.

Полностью готовы к вводу в эксплуатацию здания складов установок производства водорода, серы, КУГ. После того, как здесь будет принят теплоноситель в систему отопления, соответствующие службы завода смогут приступить к началу использования помещений этих зданий по назначению.

Это характерно и для факельной системы Ф-6,7,7Р. Ее готовность – 100%.

Близятся к завершению работы в промпарках установки гидрокрекинга. Их наружное освещение выполнено на 95%. Почти готово здание операторной с распределительной трансформаторной подстанцией РТП-40.

В высокой степени готовности находятся межцеховые коммуникации: наружные сети водоснабжения и канализации, межквартальные дороги.