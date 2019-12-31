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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
18:01 03.01.2020
Министерство финансов повысило цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), увеличив только на палладий и родий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 января 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 98,30 рубля, серебро – 1,17 рубля; платина – 62,70 рубля; палладий – 123,97 рубля; родий – 373,20 рубля.
При этом на прежнем уровне остались цены на рутений - 16,48 рубля; иридий – 96,25 рубля и осмий – 25,84 рубля.
Цены приведены за 1 грамм металла.
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