Министерство финансов повысило цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), увеличив только на палладий и родий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 января 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 98,30 рубля, серебро – 1,17 рубля; платина – 62,70 рубля; палладий – 123,97 рубля; родий – 373,20 рубля.

При этом на прежнем уровне остались цены на рутений - 16,48 рубля; иридий – 96,25 рубля и осмий – 25,84 рубля.

Цены приведены за 1 грамм металла.