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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА ОТГРУЗИЛ СТЕКЛОБОЙ НА ЭКСПОРТ НА 3,7 МЛН ДОЛЛАРОВ
17:49 03.01.2020

ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» досрочно выполнило установленные бизнес-планом задания по сортировке и реализации стеклобоя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, производственным участком сортировки смешанного стеклобоя за 11 месяцев 2019 года переработано 89,9 тыс. тонн смешанного стеклобоя, что позволило уже выполнить годовое задание по производству сортированного стеклобоя.

За 11 месяцев 2019 года получено выручки от реализации стеклобоя в сумме 13,5 млн рублей, с темпом роста к 2018 году 112,8%. На экспорт отгружено стеклобоя и отсева, которые невостребованы отечественными стеклотарными предприятиями, на сумму 3,7 млн долл. США с темпом роста 104%.

Отгрузка на экспорт невостребованных на внутреннем рынке объемов сортированного стеклобоя и отсева позволяют ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» укреплять свои позиции на стекольных рынках России и Украины.

За 2019 год планируется реализовать стеклобой на сумму 14,4 млн рублей с темпом роста к 2018 году 120,3%.
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