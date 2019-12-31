Главными управлениями МАРТ по областям и Минску в 2019 году за непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8544, 7403, 7407, 7408, 7409, 7411, 4401, 4407) для регистрации этой сделки было составлено 77 протоколов об административном правонарушении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в результате этого судами вынесены постановления о наложении штрафа на общую сумму 5724,5 руб.

Случаи, сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены Положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, утвержденным постановлением Совета министров №839 от 8 октября 2015 г.

Согласно пункту 4 Положения, заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

«Напоминаем также о необходимости заключения сделок по экспорту продукции на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» хозяйствующими субъектами, не имеющими в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь №714 от 16 июня 2004 г. «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» оснований для совершения внебиржевых сделок с данной продукцией», – отметили в МАРТ.