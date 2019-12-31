ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МИНИСТРОВ И ПРЕЗИДИУМА СОВМИНА НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
16:40 03.01.2020

План работы Совета министров и Президиума Совмина на I полугодие 2020 года утвержден постановлением правительства от 31 декабря 2019 г. № 955.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседаниях планируется рассмотреть итоги социально-экономического развития Беларуси за 2019 год, а также за январь-март 2020 года.

Результаты работы по трудоустройству граждан, выявлению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения, ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обсудят на заседаниях Президиума Совмина.

Кроме того, в центе внимания будут вопросы, касающиеся работы представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству, состоянии дел в сельском хозяйстве и выполнении поручений по повышению эффективности его функционирования, а также результаты оказания организациям господдержки в 2019 году и выполнении условий ее предоставления.

Планируются к рассмотрению проект концепции Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022025 годы и проект Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года.

На заседаниях речь также пойдет о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год и на период до 2023 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2021 год и среднесрочной финансовой программы на 2021-2023 годы.

Всего в план работы включено 18 вопросов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2019
валюта курс
EUR 2.3524
USD 2.1036
RUB 3.4043
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3637 +0.0113
USD 2.1085 +0.0049
RUB 3.3982 -0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3590
USD 2.1100 2.1180
RUB 3.3830 3.3990
подробнее

Конвертация в банках
на 03.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1160
EUR/RUB 69.1200 69.8000
USD/RUB 62.1000 62.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте