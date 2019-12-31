План работы Совета министров и Президиума Совмина на I полугодие 2020 года утвержден постановлением правительства от 31 декабря 2019 г. № 955.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседаниях планируется рассмотреть итоги социально-экономического развития Беларуси за 2019 год, а также за январь-март 2020 года.

Результаты работы по трудоустройству граждан, выявлению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения, ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обсудят на заседаниях Президиума Совмина.

Кроме того, в центе внимания будут вопросы, касающиеся работы представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству, состоянии дел в сельском хозяйстве и выполнении поручений по повышению эффективности его функционирования, а также результаты оказания организациям господдержки в 2019 году и выполнении условий ее предоставления.

Планируются к рассмотрению проект концепции Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022025 годы и проект Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года.

На заседаниях речь также пойдет о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год и на период до 2023 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2021 год и среднесрочной финансовой программы на 2021-2023 годы.

Всего в план работы включено 18 вопросов.