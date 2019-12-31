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ЭКОНОМИКА РБ


СТОЛИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В ЯНВАРЕ
15:51 03.01.2020

Торговые организации Минска проведут акции «День скидок» в январе 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», ОАО «ЦУМ Минск»:

16, 18, 23, 25, 30 января – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

4, 9, 11 января – до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

для держателей дисконтных карт: 6, 13, 20, 27 января – 20% (акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

7, 14, 21, 28 января – 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»);

2, 9, 16, 23, 30 января – 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»);

4, 11, 18, 25 января – 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»);

02-07.01.20, 08-14.01.20, 15-21.01.20, 22-28.01.20, 29.01-04.02.20 – 35% на 35 товаров (акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду);

для держателей дисконтных карт: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 января – 28% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

2, 3, 10-12, 29-31 января – 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

14, 21, 28 января – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Народный вторник»);

для держателей дисконтных карт:

4-7 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Рождественские скидки»);

17-19 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Крещенские скидки»);

24-26 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Татьянин день»).

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

3, 4, 5, 6 января – 27% на непродовольственные товары;

каждый вторник, среду, субботу и воскресенье января – 28% на непродовольственные товары;

24, 25, 26 января – 30% на непродовольственные товары;

каждый понедельник, среду, пятницу января – 5% на продовольственные товары;

для держателей дисконтных карт: каждую четверг и пятницу января – 30% на непродовольственные товары (кроме 2 января).

УП «Кирмаш»:

с 2 по 7 января – 30% на непродовольственные товары (акция «Рождественские скидки»);

каждую среду января – 27% на непродовольственные товары;

каждый понедельник, пятницу и субботу января – 30% на непродовольственные товары.

Магазины торгового центра «Столица» 25, 26 января предложат скидки до 70%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 января – 25%;

14, 17, 21, 24, 28, 31 января – 20%;

2 и 7 января выходные дни.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

8, 15, 22, 29 января – 15%;

каждый вторник января – 20% для пенсионеров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу января – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

2, 9, 16, 23, 30 января – 20% на весь ассортимент;

с 1 по 31 января – до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):

8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 января – 22%;

2, 3, 4, 6 января – до 30% на отдельные группы товаров.

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг января – 15 %.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):

каждую среду, субботу января – 20%;

5 января – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 31 января – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

2, 9, 16, 23, 30 января – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);

28 января – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):

весь январь – от 22 до 45% на отдельные группы товаров;

каждую среду января – 20% на все товары, не участвующие в других акциях.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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