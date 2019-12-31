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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В ЯНВАРЕ
15:51 03.01.2020
Торговые организации Минска проведут акции «День скидок» в январе 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», ОАО «ЦУМ Минск»:
16, 18, 23, 25, 30 января – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
4, 9, 11 января – до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
для держателей дисконтных карт: 6, 13, 20, 27 января – 20% (акция «В ЦУМ без очередей»).
ОАО «ГУМ»:
7, 14, 21, 28 января – 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»);
2, 9, 16, 23, 30 января – 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»);
4, 11, 18, 25 января – 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»);
02-07.01.20, 08-14.01.20, 15-21.01.20, 22-28.01.20, 29.01-04.02.20 – 35% на 35 товаров (акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду);
для держателей дисконтных карт: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 января – 28% в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП «Универмаг Беларусь»:
2, 3, 10-12, 29-31 января – 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
14, 21, 28 января – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Народный вторник»);
для держателей дисконтных карт:
4-7 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Рождественские скидки»);
17-19 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Крещенские скидки»);
24-26 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Татьянин день»).
КУП «Торговый дом «На Немиге»:
3, 4, 5, 6 января – 27% на непродовольственные товары;
каждый вторник, среду, субботу и воскресенье января – 28% на непродовольственные товары;
24, 25, 26 января – 30% на непродовольственные товары;
каждый понедельник, среду, пятницу января – 5% на продовольственные товары;
для держателей дисконтных карт: каждую четверг и пятницу января – 30% на непродовольственные товары (кроме 2 января).
УП «Кирмаш»:
с 2 по 7 января – 30% на непродовольственные товары (акция «Рождественские скидки»);
каждую среду января – 27% на непродовольственные товары;
каждый понедельник, пятницу и субботу января – 30% на непродовольственные товары.
Магазины торгового центра «Столица» 25, 26 января предложат скидки до 70%.
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 января – 25%;
14, 17, 21, 24, 28, 31 января – 20%;
2 и 7 января выходные дни.
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
8, 15, 22, 29 января – 15%;
каждый вторник января – 20% для пенсионеров.
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу января – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
2, 9, 16, 23, 30 января – 20% на весь ассортимент;
с 1 по 31 января – до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):
8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 января – 22%;
2, 3, 4, 6 января – до 30% на отдельные группы товаров.
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг января – 15 %.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):
каждую среду, субботу января – 20%;
5 января – 20%.
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 31 января – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
2, 9, 16, 23, 30 января – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
28 января – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):
весь январь – от 22 до 45% на отдельные группы товаров;
каждую среду января – 20% на все товары, не участвующие в других акциях.
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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