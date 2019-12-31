В 51 учреждении высшего образования Беларуси на начало 2019/2020 учебного года на первой ступени системы высшего образования обучались 260,9 тыс. студентов, из них 18,4 тыс. иностранных граждан (7,1% от общей численности студентов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, за счет бюджетных средств обучаются 44% всех студентов, в государственных вузах на дневной форме обучения – 60,1%.

В 2019 году студентами стали 60 тыс. человек, из них 13,2% проживают в сельских населенных пунктах.

Специальности экономического и юридического профиля выбрали 29,2% первокурсников, технического и строительного – 25,3%, педагогического – 10,5%, сельскохозяйственного – 9%, социальной направленности – 6,9%.

Специалистами с высшим образованием в 2019 году стали 57,5 тыс. выпускников. Из общей численности выпускников 20,2 тыс. человек, или 35,2%, – выпускники, получившие специальности экономического и юридического профиля.

На второй ступени системы высшего образования республики на начало 2019/2020 учебного года обучались 11,9 тыс. магистрантов. В 2019 году в магистратуру было принято 6,3 тыс. человек, диплом магистра получили 7,5 тыс. человек.

В расчете на 10 тыс. человек населения республики приходится 288 студентов и магистрантов учреждений высшего образования.

На начало 2019/2020 учебного года в республике работало 3798 учреждений дошкольного образования с общей численностью детей 436,6 тыс. человек. В текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 83,6% детей дошкольного возраста. Подготовкой к школе в республике охвачены все дети пятилетнего возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2019 году составила 843 места.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 56,9 тыс. человек.

На начало 2019/2020 учебного года в республике насчитывалось 3020 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 1 млн человек, что на 21,3 тыс. человек (на 2,1%) больше, чем на начало предыдущего учебного года. При этом численность первоклассников составила 114,9 тыс. детей и увеличилась на 3,7 тыс. детей (на 3,4%).

Численность учителей в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 111,2 тыс. человек. На одного учителя (включая совместителей) приходится в среднем 9 учеников, в городских школах – 11 учеников, в сельских – 5 учеников.

Свидетельство об общем базовом образовании получили 85,5 тыс. выпускников 9 классов, из них 37,3% продолжили обучение в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования.

Аттестат об общем среднем образовании в 2019 году получили 56,3 тыс. выпускников школ, из них 78,3% продолжили обучение в учреждениях среднего специального и высшего образования.

На начало 2019/2020 учебного года в республике функционировало 176 учреждений профессионально-технического образования с численностью учащихся 63,4 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2019 году принято 28,4 тыс. учащихся, при этом 97,6% учащихся дневной формы обучения – по договорам и заявкам с организациями – заказчиками кадров.

В 2019 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 28 тыс. квалифицированных рабочих и служащих. По две и более квалификации получили 77,3% выпускников дневной формы обучения, с повышенным уровнем квалификации – 61,8% выпускников.

Получение среднего специального образования в республике на начало 2019/2020 учебного года обеспечивали 224 учреждения, численность учащихся которых составила 112,5 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения республики приходится 119 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 64,8% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 77,1%.

В 2019 году в учреждения среднего специального образования поступили 38,1 тыс. человек, из которых 23,9% проживает в сельских населенных пунктах.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2019 году составил 33,2 тыс. человек, из них более половины (57%) получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.