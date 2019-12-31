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ЭКОНОМИКА РБ


МНС РАЗЪЯСНИЛО ПРИМЕНЕНИЕ СТАВКИ НДС В 10% НА ИМПОРТИРОВАННУЮ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
14:45 03.01.2020

Министерство по налогам и сборам в письме разъяснило вопросы, связанные с подтверждением страны происхождения товаров в целях применения ставки НДС 10% в отношении импортированной сельскохозяйственной продукции по подпункту 2.1 пункта 2 статьи 122 Налогового кодекса Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 122 НК установлена ставка НДС в размере 10% при реализации произведенной на территории Беларуси, а также при ввозе и (или) реализации на территории республики произведенной на территории государств – членов Евразийского экономического союза: продукции растениеводства (за исключением цветоводства, декоративных растений); дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции; продукции пчеловодства; продукции животноводства (за исключением пушнины); продукции рыбоводства.

Документы, подтверждающие, что импортированная сельскохозяйственная продукция произведена в странах ЕАЭС, рассматриваются налоговыми органами в качестве подтверждающих обоснованность применения ставки НДС в размере 10% в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 122 НК.

В качестве документов, подтверждающих производство товаров в государствах-членах ЕАЭС, для целей применения указанной нормы НК при ввозе и (или) реализации на территории Беларуси могут рассматриваться, в том числе следующие документы: декларация о соответствии, декларация о происхождении товара, сертификат о происхождении товара, ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, а также иные документы, выдаваемые компетентными органами (либо согласованные с ними) в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС и содержащие необходимые сведения (указание на страну / населенный пункт / хозяйство, где выращена, произведена продукция).

Только лишь указание поставщиком в товаросопроводительных документах ставки НДС в размере 10% не является указанием на страну происхождения импортированной сельскохозяйственной продукции и не является само по себе основанием для применения ставки НДС в размере 10% следующим продавцом.
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