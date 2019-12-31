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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ АВТОМОБИЛЯ С ПЕРЕБИТЫМИ НОМЕРАМИ
14:22 03.01.2020

На белорусско-польской границе гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля Mitsubishi Lancer. Авто, которым управлял гражданин России, следовало через пункт пропуска «Брузги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, при проверке установлено видоизменение идентификационного номера кузова. Чтобы подтвердить данный факт, MITSUBISHI направили на экспертизу в Гродненский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Эксперт установил, что VIN действительно поддельный: первичный номер изменен путем удаления фрагмента маркируемой панели и на его место вварен вторичный. Кроме того, водитель представил технический паспорт на тот автомобиль, VIN которого был вварен на ввозимую машину.

Согласно сведениям из информационных таможенных баз, транспортное средство ранее не ввозилось на территорию ЕАЭС, соответственно, платежей за его ввоз не было.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП.

Также материалы дела переданы в соответствующее подразделение Следственного комитета для дачи дальнейшей правовой оценки. За изготовление либо использование поддельных документов, а также подделку либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы сроком до двух лет.
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