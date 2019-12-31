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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ИЗУЧАТ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
14:15 03.01.2020
Распоряжением Александра Лукашенко №247рп от 17 декабря 2019 г. создана межведомственная экспертная комиссия для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, в рамках работы комиссии осуществляется изучение мнения граждан и субъектов хозяйствования по вопросам совершенствования мер административной ответственности.
Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта.
Предложения можно направлять до 24 января 2020 г. по электронной почте .
Направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном законом «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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