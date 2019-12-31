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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ
13:26 03.01.2020
РУП «Белпочта» информирует о сроках выплаты пенсий и пособий в праздничные дни в январе 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, объекты почтовой связи Минска:
с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 и 7 января 2020;
с 05.01.2020 (дежурные ОПС) — осуществляют выплату за 7 января 2020;
с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 6 января 2020;
с 07.01.2020 (дежурные ОПС) — осуществляют выплату за 7 января 2020;
Брестский филиал:
городские объекты почтовой связи области:
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;
с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;
сельские объекты почтовой связи области:
с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;
Витебский филиал:
объекты почтовой связи Витебска:
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;
с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;
в районных центрах и сельской местности Витебской области:
с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;
Гомельский филиал:
объекты почтовой связи Гомеля:
с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 января 2020;
с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 7 января 2020;
в районных центрах и сельской местности Гомельской области:
с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;
Гродненский филиал:
объекты почтовой связи Гродно и сельские объекты почтовой связи Гродненской области:
с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 05.01.2020;
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 06.01.2020 и за 07.01.2020 только сельские объекты почтовой связи;
с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 07.01.2019 в объектах почтовой связи Гродно.
Минский филиал:
объекты почтовой связи Минской области:
с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 05.01.2020;
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 06.01.2020 и за 07.01.2020;
Могилевский филиал:
объекты почтовой связи Могилева:
с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 января 2020;
с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 7 января 2020;
в районных центрах и сельской местности Могилевской области:
с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;
с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020.
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