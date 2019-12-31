ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ

13:26 03.01.2020 РУП «Белпочта» информирует о сроках выплаты пенсий и пособий в праздничные дни в январе 2020 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, объекты почтовой связи Минска: с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 и 7 января 2020; с 05.01.2020 (дежурные ОПС) — осуществляют выплату за 7 января 2020; с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 6 января 2020; с 07.01.2020 (дежурные ОПС) — осуществляют выплату за 7 января 2020; Брестский филиал: городские объекты почтовой связи области: с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020; с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020; сельские объекты почтовой связи области: с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020; с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020; Витебский филиал: объекты почтовой связи Витебска: с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020; с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020; в районных центрах и сельской местности Витебской области: с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020; с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020; Гомельский филиал: объекты почтовой связи Гомеля: с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020; с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 января 2020; с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 7 января 2020; в районных центрах и сельской местности Гомельской области: с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020; с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020; Гродненский филиал: объекты почтовой связи Гродно и сельские объекты почтовой связи Гродненской области: с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 05.01.2020; с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 06.01.2020 и за 07.01.2020 только сельские объекты почтовой связи; с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 07.01.2019 в объектах почтовой связи Гродно. Минский филиал: объекты почтовой связи Минской области: с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 05.01.2020; с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 06.01.2020 и за 07.01.2020; Могилевский филиал: объекты почтовой связи Могилева: с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020; с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 января 2020; с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 7 января 2020; в районных центрах и сельской местности Могилевской области: с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020; с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020.