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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ
13:26 03.01.2020

РУП «Белпочта» информирует о сроках выплаты пенсий и пособий в праздничные дни в январе 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, объекты почтовой связи Минска:

с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 и 7 января 2020;

с 05.01.2020 (дежурные ОПС) — осуществляют выплату за 7 января 2020;

с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 6 января 2020;

с 07.01.2020 (дежурные ОПС) — осуществляют выплату за 7 января 2020;

Брестский филиал:

городские объекты почтовой связи области:

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;

с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;

сельские объекты почтовой связи области:

с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;

Витебский филиал:

объекты почтовой связи Витебска:

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;

с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;

в районных центрах и сельской местности Витебской области:

с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;

Гомельский филиал:

объекты почтовой связи Гомеля:

с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 января 2020;

с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 7 января 2020;

в районных центрах и сельской местности Гомельской области:

с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020;

Гродненский филиал:

объекты почтовой связи Гродно и сельские объекты почтовой связи Гродненской области:

с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 05.01.2020;

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 06.01.2020 и за 07.01.2020 только сельские объекты почтовой связи;

с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 07.01.2019 в объектах почтовой связи Гродно.

Минский филиал:

объекты почтовой связи Минской области:

с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 05.01.2020;

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 06.01.2020 и за 07.01.2020;

Могилевский филиал:

объекты почтовой связи Могилева:

с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 января 2020;

с 06.01.2020 — осуществляют выплату за 7 января 2020;

в районных центрах и сельской местности Могилевской области:

с 03.01.2020 — осуществляют выплату за 5 января 2020;

с 04.01.2020 — осуществляют выплату за 6 и 7 января 2020.
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