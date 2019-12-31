В МЧС 2 января в 18.27 поступило сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине №37 (не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения) Некрасовского месторождения РУП «ПО «Белоруснефть» возле деревни Яновка Речицкого района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МЧС, в 19.25 загорание было ликвидировано, работниками МЧС проводились работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного загорания. Пострадавших нет.

Ремонтные работы начались в 9.00 3 января. Причина загорания устанавливается.