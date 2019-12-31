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ЭКОНОМИКА РБ
В РЕЧИЦКОМ РАЙОНЕ ГОРЕЛА НЕФТЯНАЯ СКВАЖИНА
12:38 03.01.2020
В МЧС 2 января в 18.27 поступило сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине №37 (не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения) Некрасовского месторождения РУП «ПО «Белоруснефть» возле деревни Яновка Речицкого района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МЧС, в 19.25 загорание было ликвидировано, работниками МЧС проводились работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного загорания. Пострадавших нет.
Ремонтные работы начались в 9.00 3 января. Причина загорания устанавливается.
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