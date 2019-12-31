ЭКОНОМИКА РБ

ФИЗЛИЦА СМОГУТ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ ЗА 2019 ГОД В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С 5 ЯНВАРЯ

12:02 03.01.2020 Физлица смогут подавать декларации по подоходному налогу за 2019 год в электронном виде с 5 января. «В связи с проведением технических работ, подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физических лиц за 2019 год будет доступна в личном кабинете физического лица с 5 января 2020 года», - говорится в сообщении Министерства по налогам и сборам Беларуси.