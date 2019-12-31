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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЗЛИЦА СМОГУТ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ ЗА 2019 ГОД В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С 5 ЯНВАРЯ
12:02 03.01.2020
Физлица смогут подавать декларации по подоходному налогу за 2019 год в электронном виде с 5 января.
«В связи с проведением технических работ, подача деклараций по подоходному налогу в электронном виде с физических лиц за 2019 год будет доступна в личном кабинете физического лица с 5 января 2020 года», - говорится в сообщении Министерства по налогам и сборам Беларуси.
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