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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 5 ОРГАНИЗАЦИЙ МИНПРОМА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА ПОЛУЧИЛИ УБЫТКИ
11:49 03.01.2020

В Гродненской области осуществляют деятельность 16 организаций, входящих в холдинги, подведомственные Минпрому. Как показали контрольно-аналитические мероприятия, принимаемые этими организациями меры по выполнению ключевых показателей эффективности и обеспечению безубыточной работы недостаточны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, по итогам работы за 2018 год только 1 из 16 организаций выполнила ключевые показатели эффективности, за январь-октябрь 2019 года – 3 организации. За 10 месяцев не обеспечили выполнение задания по снижению уровня затрат 12 организаций, по темпам роста экспорта – 10, по рентабельности продаж – 8, по чистой прибыли – 8. При этом 5 организаций получили чистые убытки.

Не обеспечивается загрузка производственных мощностей (у 6 организаций уровень загрузки не превышает 50%), снижаются объемы промышленной продукции (11 организаций не обеспечили темпы роста производства).

Не принимаются должные меры по увеличению экспорта товаров. Самые низкие темпы роста объемов экспорта – ОАО «Лидский завод электроизделий» (29,8%), ОАО «ВолМет» (58,8%), ОАО «Гродненский механический завод» (66,4%), ОАО «Волковысский машиностроительный завод» (68,2%). Большинство организаций не выходят на новые перспективные рынки (основным рынком сбыта товаров по-прежнему являются страны СНГ).

В ходе проведенных Комитетом госконтроля Гродненской области контрольных мероприятий установлены нарушения порядка использования топливно-энергетических ресурсов; искажения данных государственной статистической отчетности, приведшие к необоснованной выплате премий работникам предприятий; нарушения порядка проведения внешнеторговых операций, а также учета и хранения лома и отходов черных и цветных металлов.

По результатам проверок организаций, подведомственных Минпрому, в 2018 году и январе-сентябре 2019 года доначислено в бюджет налогов на общую сумму 1,1 млн рублей, предотвращен возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 0,4 млн рублей.

В некоторых организациях выявлены нарушения требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации при производстве продукции, а также факты несоблюдения природоохранного законодательства, законодательства об обращении с отходами.

Ассортимент и качество продукции отдельных организаций не всегда соответствуют требованиям заказчиков. Есть нарекания у покупателей относительно качества продукции ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «УКХ «Лидсельмаш», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Белкард». При этом не все производители взыскивают потери от брака с виновных лиц.

Не все руководители организаций принимают достаточные меры по обеспечению эффективного использования имущества, вовлечению его в хозоборот. Неиспользуемые площади (здания, сооружения) имеются в ОАО «Белкард», ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Завод «Оптик», ОАО «Лидский завод электроизделий», ОАО «Лидский литейно-металлический завод», ОАО «Гродненский механический завод», ОАО «Волковысский машиностроительный завод».

Не на должном уровне налажена работа по выполнению поручения главы государства о наведении порядка на земле, соблюдению требований директивы №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
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