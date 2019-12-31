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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТАВКУ НЕФТИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
09:53 03.01.2020

Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Лукашенко пригласил участников совещания, чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, у него состоялся разговор с министром энергетики России Александром Новаком.

"Только что мы закончили этот разговор. Я передал ему наши договоренности с президентом Путиным, - сказал он. - Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь".

По итогам совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".
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