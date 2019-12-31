Начальник инспекции МНС по Минску Андрей Соболевский проведет 4 января прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229 26 00.

Также в этот день пройдут прямые телефонные линии с населением в инспекциях МНС по районам Минска.