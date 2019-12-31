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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКГОРИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ ЗДАНИЕ В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ МИНСКА ЗА 33,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
15:24 31.12.2019
Сразу 26 претендентов на покупку изолированного помещения, расположенного в Заводском районе Минска, приняли участие в аукционе 27 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, лот, за который развернулась активная борьба во время торгов, представляет собой небольшое помещение на ул. Голодеда, 9-1Н площадью 15,3 кв. м. Недвижимость находится на 5 этаже жилого дома, имеется электроснабжение, водопровод, горячее водоснабжение, канализация и отопление.
В ходе торгов начальная цена значительно возросла – с 1928,73 руб. до итоговых 33,55 тыс. руб. Новый хозяин в течение шести месяцев со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость должен обеспечить ее использование по назначению, которое допускается для изолированных помещений, находящихся в жилом доме.
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