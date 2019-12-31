Сразу 26 претендентов на покупку изолированного помещения, расположенного в Заводском районе Минска, приняли участие в аукционе 27 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, лот, за который развернулась активная борьба во время торгов, представляет собой небольшое помещение на ул. Голодеда, 9-1Н площадью 15,3 кв. м. Недвижимость находится на 5 этаже жилого дома, имеется электроснабжение, водопровод, горячее водоснабжение, канализация и отопление.

В ходе торгов начальная цена значительно возросла – с 1928,73 руб. до итоговых 33,55 тыс. руб. Новый хозяин в течение шести месяцев со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость должен обеспечить ее использование по назначению, которое допускается для изолированных помещений, находящихся в жилом доме.