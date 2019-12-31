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ЭКОНОМИКА РБ
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОЛУЧАТ МАТПОМОЩЬ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ – УКАЗ
15:17 31.12.2019
Ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь в связи с празднованием в следующем году 75-летия Победы советского народа. Соответствующий указ №491 подписал 30 декабря Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, предполагается, что общее число получателей денежной помощи составит около 20 тыс. человек. Ее планируется выплачивать с 1 апреля по 1 мая 2020 года.
Материальная помощь будет оказываться дифференцированно. Героям Советского Союза будет выплачено 2,5 тыс. руб. Помощь в размере 1,7 тыс. руб. окажут инвалидам и участникам войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.
Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, на предприятиях, в учреждениях и организациях в годы блокады Ленинграда и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» выплатят 900 руб.
Помощь в размере 700 руб. окажут членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями военных действий.
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