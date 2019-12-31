БелГИМ прошел аккредитацию на подтверждение соответствия органической продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИМ, область аккредитации Органа по сертификации продукции, услуг БелГИМ (аттестат аккредитации BY/112 003.02) расширена на право проведения работ по сертификации органической продукции и процессов ее производства по всем возможным категориям: А – необработанные продукты растительного происхождения; B – живые или необработанные продукты животного происхождения; C – аквакультуры и водоросли; D – переработанная сельскохозяйственная продукция для использования в качестве продовольствия; E – переработанная сельскохозяйственная продукция для использования в качестве корма; F – семена и посадочный материал.

С учетом того, что в Беларуси пока отсутствует опыт сертификации органической продукции и процессов ее производства, разработаны и приняты временные методические рекомендации по проведению добровольной сертификации, которые были рассмотрены и одобрены Советом по подтверждению соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Беларуси.

Закон №144-З от 09.11.2018 г. «О производстве и обращении органической продукции» вступил в силу 18 ноября 2019 г. Законом предусмотрено создание в республике Реестра производителей органической продукции, в который будут включены производители органической продукции, имеющие сертификаты соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Беларуси, и наименование выпускаемой продукции.

Наличие сертификата соответствия позволит предприятиям маркировать свою продукцию знаком «Органический продукт. Беларусь».