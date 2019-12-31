ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 3 ЯНВАРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

14:45 31.12.2019 Первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Ольга Барсукова проведет 3 января прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49 36 61.