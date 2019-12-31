Таможенная служба Беларуси активно внедряет современные практики, позволяющие сделать процессы пересечения границы и таможенной очистки грузов максимально удобными с точки зрения временных и материальных затрат для добросовестного бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, для оперативного отслеживания маршрутов следования транспортных средств международной перевозки в режиме реального времени внедрена и эффективно функционирует система мониторинга транзита, которая в дальнейшем станет единой на всей территории Евразийского экономического союза.

Система разработана национальным оператором во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом.

Так, успешно завершено два этапа внутриреспубликанского пилотного проекта системы отслеживания международных транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, в которых приняли участие перевозчики стран ЕАЭС и других иностранных государств.

Третий этап пилотного проекта стартовал в Беларуси в декабре 2019 года. В настоящее время в эксперименте участвуют перевозчики, которые перемещают товары, следующие от таможенного органа отправления – республиканского пункта таможенного оформления «Бенякони-1» Гродненской региональной таможни, до таможенного органа назначения – ведомственного пункта таможенного оформления «Минск-Белтаможсервис-2» Минской региональной таможни.

Впервые в пилотном проекте применялась пломба, разработанная национальным оператором. В двух первых проектах использовалось устройство китайских производителей.

С учетом успешной реализации проекта белорусская таможня инициирует его проведение в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным сообщением с учетом многостороннего формата: в рамках развития инициативы «Один пояс – один путь».