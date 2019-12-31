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ЭКОНОМИКА РБ
НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНПРОКУРОРА БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ ГОРА
14:26 31.12.2019
Приказом генерального прокурора от 30 декабря на должность заместителя генерального прокурора Беларуси назначен Дмитрий Гора, старший советник юстиции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, Дмитрий Гора в 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт (Москва) по специальности «Правоведение», в 2018 – Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Государственное управление и экономика».
С сентября 1993 года – следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ Беларуси по Брестской области.
С ноября 2009 года до назначения на настоящую должность – начальник следственного управления КГБ Беларуси.
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