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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ МНС
14:13 31.12.2019
Александр Лукашенко утвердил дополнительные геральдические символы Министерства по налогам и сборам. Соответствующий указ №493 глава государства подписал 30 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом, в частности, утверждены флаг министерства и нагрудный знак отличия, форменная одежда работников налоговых органов.
Флаг Министерства по налогам и сборам представляет собой полотно зеленого цвета, в центре которого размещен геральдический знак – эмблема налоговых органов. Нагрудный знак отличия будет использоваться для обозначения служебной принадлежности работников налоговых органов к системе министерства.
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