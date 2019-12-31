ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ МНС

14:13 31.12.2019 Александр Лукашенко утвердил дополнительные геральдические символы Министерства по налогам и сборам. Соответствующий указ №493 глава государства подписал 30 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом, в частности, утверждены флаг министерства и нагрудный знак отличия, форменная одежда работников налоговых органов. Флаг Министерства по налогам и сборам представляет собой полотно зеленого цвета, в центре которого размещен геральдический знак – эмблема налоговых органов. Нагрудный знак отличия будет использоваться для обозначения служебной принадлежности работников налоговых органов к системе министерства.