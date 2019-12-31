Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси с 20 декабря проводит мониторинг обеспеченности розничной торговли товарами новогоднего ассортимента, а также цен на товары повышенного потребительского спроса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, мониторинг показал, что потребительские цены в декабре по ключевым социально значимым позициям (молоко, мясо, яйца) за исключением отдельных видов овощей и фруктов в целом сохраняются на неизменном уровне, а по отдельным позициям (свинина бескостная, колбаса сырокопченая и яйца куриные) отмечается снижение цен по отношению к декабрю 2018 года.

Результаты мониторингов показывают, что в продаже присутствует широкий ассортимент мясной, молочной продукции, рыбы и продуктов ее переработки, свежей и переработанной плодоовощной продукции, соблюдаются ассортиментные перечни товаров. Представлены продукты питания широкого ценового сегмента для удовлетворения покупателей с различным уровнем доходов, в том числе деликатесные, товары с рождественской и новогодней тематикой, в праздничном оформлении, елочные украшения, искусственные ели и др. товары.

В организациях торговли представлен широкий ассортимент шампанского (более 30 наименований) и вин игристых (порядка 20 наименований) по розничным ценам от 4,99 руб. за бутылку.

В розничной торговой сети осуществляется реализация до 50 наименований кондитерских новогодних подарков, которые расфасованы в баулы, мягкие игрушки, тубы весом от 0,3 до 3 кг. Розничные цены на них варьируются от 5,58 до 65 руб. в зависимости от веса и наполнения.

Ёлочные базары, которые реализуют живые сосны и ели, ели в кадках, новогодние букеты, продолжат работу до 31 декабря.

Цены на новогодние деревья составили от 5 до 60 руб., стоимость елей живых до 1 метра – от 5 до 28 руб., на ели живые в кадках цена варьирует от 5 до 40 руб., стоимость букетов новогодних начинается от 2,5 руб.

В республике проходят предпраздничные и праздничные рождественские и новогодние ярмарки. Запланировано проведение более 1200 ярмарок.

МАРТ продолжит мониторинг розничного ассортимента и ценовой ситуации в стране и, при возникновении необходимости, будет принимать оперативные меры реагирования.