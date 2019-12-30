Министерство транспорта и коммуникаций по результатам проведенных 24-27 декабря во всех областных центрах и Минске рабочих встреч представителей ведомства с белорусскими международными автомобильными перевозчиками перераспределило разрешения на перевозки в Польшу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, принято решение разово выдать «двусторонние/транзитные» разрешения Польши образца 2020 г. автомобильным перевозчикам в размере 50% от количества грузовых автомобильных транспортных средств (по состоянию на 30.09.2019 г., за который представлена форма государственной статистической отчетности 4-тр (международные) или справка о выручке от деятельности по международной перевозке грузов), используемых для выполнения международных автомобильных перевозок грузов при условии отсутствия обеспеченности суммарно «двусторонними и транзитными» и «транзитными» разрешениями Польши образца 2020 г. в расчете на одно грузовое автомобильное транспортное средство на первый квартал 2020 г. менее 0,5 штук.

Кроме этого, с учетом поступивших предложений перевозчиков, Минтрансом дополнительно будут проработаны с заинтересованными госорганами вопросы:

совершенствования контроля за использованием перевозчиками разрешений, в том числе на основе фактического пересечения транспортными средствами границы Беларуси, а также наличия на конкретную перевозку соответствующей CMR-накладной;

подготовки предложений по корректировке нормативных правовых актов Беларуси, в том числе внесению изменений и дополнений в Инструкцию о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок;

анализа достоверности предоставляемой автомобильными перевозчиками сведений о выручке от деятельности по международной перевозке грузов и количества грузовых автомобильных транспортных средств, используемых для выполнения международных автомобильных перевозок грузов;

иные вопросы, направленные на повышение эффективности осуществления международных автомобильных перевозок грузов и обеспечение белорусских перевозчиков достаточным количеством соответствующих разрешений на проезд по территории иностранных государств.