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ЭКОНОМИКА РБ


«СЛАВКАЛИЙ» ЗАВЕРШИЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕЖИНСКОГО ГОК
13:24 31.12.2019

ИООО «Славкалий» завершило очередной этап реализации проекта водоснабжения Нежинского горно-обогатительного комбината.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, выполнены буровые работы и обустройство всех шести артезианских скважин глубиной 140 м, из которых планируется добывать воду, а также насосных станций каждой из них. Выполнено строительство патрульной дороги для обслуживания скважин. Протянут водовод длиной пять километров, по которому вода будет доставляться на предприятие. Готовы к эксплуатации два резервуара для хранения очищенной воды и пожаротушения объемом 1500 куб. м. В весенний период будущего года планируется завершить устройство насосной станции постоянного периода на территории строящегося калийного комплекса, с помощью которой вода будет поступать на все его объекты, и подключить водозаборные сооружения к источнику электропитания, что позволит использовать их как единую сеть водоснабжения. Будущему предприятию понадобится порядка 6000-7000 куб. м питьевой и технической воды в сутки.

Сегодня в рамках реализации проекта «Внешние коммуникации» «Славкалий» занят строительством еще нескольких объектов. Готова к эксплуатации площадка складирования с козловым краном. В блоке складских помещений активно выполняется бетонирование полов и устройство внутренних инженерных сетей. В автотранспортном цехе и в блоке ремонтных цехов с АБК специалисты заняты устройством кровли. Готова площадка под строительство ж/д путей ГОК. В активной фазе строительство жилого квартала для сотрудников Нежинского ГОК в Любани.
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