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ЭКОНОМИКА РБ
НЕКОТОРЫЕ МАРКИ СИГАРЕТ С ФИЛЬТРОМ В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЮТ С 1 ЯНВАРЯ
13:11 31.12.2019
В Беларуси с 1 января 2020 года подорожают некоторые марки сигарет с фильтром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, на 5 копеек подорожают сигареты «ФЭСТ COMPACT», «ФЭСТ COMPACT 7», CREDO;
на 6 копеек подорожают сигареты MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, «Премьер QS», «ПРЕМЬЕР MS», «ФЭСТ», «ФЭСТ 7», «ФЭСТ SUPERSLIMS», «ФЭСТ SUPERSLIMS 7», «ФЭСТ MS», CREDO MS, Minsk city QS, Minsk capital QS, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT;
на 7 копеек подорожают марки «МАГНАТ», «МАГНАТ 7», «МИНСК», «МИНСК 7», «МИНСК SUPERSLIMS», «МИНСК 5 SUPERSLIMS», «Премьер», «Премьер 7», Minsk city, Minsk capital, NZ Black, NZ Gold, NZ BLACK QS, NZ GOLD QS, NZ BLACK POWER, NZ GOLD MS, NZ SAFARI MS, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen SUPERSLIMS, Matrix BLUE, portal ONE, portal GOLD, portal SILVER;
на 8 копеек подорожают сигареты NZ 8, NZ 10, NZ 6, NZ Safari, NZ Safari 4;
на 10 копеек подорожают марки Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure, Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver, Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet, Pall Mall Demi Purple, Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Click Amber, Rothmans Demi Click Purple;
на 11 копеек подорожают сигареты NZ breeze;
на 14 копеек подорожает марка NZ Safari Pride производства ОАО «ГТФ «Неман».
Также подорожают некоторые марки сигарет производства ООО «Табак-инвест»:
на 4 копейки подорожают сигареты «Корона KALIPSO Slim», «Корона KALIPSO Super Slim»;
на 5 копеек подорожают марки Winston Compact Blue Impulse, Winston Compact Purple Impulse, Winston Compact Plus Blue 100's, Winston Compact Summer Mix, Winston XS Blue, Winston XS Silver, Winston XS Purple Impulse, Winston XS Sparkling Mix;
на 7 копеек подорожают сигареты «Корона», «Корона голубая», «Корона слим», «Корона слим 100», «Корона голубая слим 100», «Корона Super Slims», «Корона голубая Super Slims», «Корона, 21 сигарета», «Корона голубая, 21 сигарета», «Корона, 24 сигареты», «Корона голубая, 24 сигареты», «Корона Menthol Super Slims», «Корона KALIPSO Special Gold», «Форт», «Форт 7», «Форт слим», LD Club Lounge Blanche;
на 8 копеек подорожают сигареты «Корона стиль», «Корона элит»;
на 10 копеек подорожают марки LD Club Lounge, LD Impulse Compact, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh, Monte Carlo Super Slims Azure, Monte Carlo Super Slims Lilac, Monte Carlo Evo Impulse, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver, Camel Blue (Синий), Camel Blue, Camel Yellow, Camel Compact Filters, Camel Compact, Camel Compact Blue, Camel Compact Аctivate, Camel Compact Аctivate Yellow, Camel Compact Аctivate Purple, Camel Compact Аctivate Ruby, Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Sobranie Blue, Sobranie Gold, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold, Sobranie Caster, Sobranie Refine Black, Sobranie Refine Silver, Sobranie Blacks, Sobranie Evolve, Sobranie Refine Evolve;
на 20 копеек подорожают сигареты Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Blue 100's, Monte Carlo Compact Silver, Monte Carlo Evo Summer Impulse, Monte Carlo Evo Fresh Impulse;
на 35 копеек подорожают марки MAC NIGHT BLUE, MAC RED, MAC SILVER, MAC GOLD, MAC BLACK COMFORT, MAC RED COMFORT, MAC GOLD COMPACT, MAC SILVER COMPACT, MAC GOLD SUPER SLIMS, MAC BLACK SUPER SLIMS, MAC MENTHOL SUPER SLIMS, Kalipso Special Gold Slim, Kalipso Special Gold Super Slim.
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