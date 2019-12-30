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ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 1,8%, ВНУТРЕННИЙ – НА 1,8%
12:40 31.12.2019

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил 43,7 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,7 млрд рублей, или на 3,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 16,6 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

В январе-ноябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1036,4 млн долларов США:

683,4 млн долларов США – правительства и банков России;

150,5 млн долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

93 млн долларов США – МБРР;

80,8 млн долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;

28,7 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-ноябре 2019 года составило 1397 млн долларов США:

600,8 млн долларов США – правительство России;

448,4 млн долларов США – банки Китая;

264,8 млн долларов США – ЕФСР;

78,6 млн долларов США – МБРР;

2,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США;

1,7 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

За январь-ноябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 771,2 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 601,2 млн долларов США и 227,2 млн рублей.
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