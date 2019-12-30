В настоящее время осуществляется полномасштабная реконструкция автодорожного пункта пропуска «Урбаны», расположенного на белорусско-латвийском участке границы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, новая инфраструктура пункта пропуска позволит увеличить проектную пропускную способность с 270 автомобилей в сутки до 1000 автомобилей в сутки.

В рамках реконструкции предусматривается расширение участка дороги с сопредельной стороной до 3 полос в каждом направлении, что позволит устранить эффект «бутылочного горла», увеличение каналов оформления до 8 на въезд и 6 на выезд, строительство нового административного здания, бокса углубленного досмотра, инспекционно-досмотрового комплекса.

Строительная готовность объекта составляет более 80%.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2020 г.

Уже в январе 2020 г. будут введены в эксплуатацию здания и сооружения, позволяющие перевести на новые рабочие места должностных лиц, осуществляющих свои государственные контрольные функции в пункте пропуска. Новая инфраструктура создаст более комфортные условия и для граждан, пересекающих границу.

Продолжается реконструкция автодорожного пункта пропуска «Верхний Теребежов», расположенного на белорусско-украинском участке границы.

Проектом предусматривается реконструкция действующего пункта пропуска с целью увеличения его пропускной способности за счет совершенствования технологии таможенного досмотра и технического оснащения, а также улучшения условий работы служб, осуществляющих функции государственного контроля граждан, транспортных средств и грузов, пересекающих границу. Предусмотрено увеличение каналов оформления – 6 на въезд и 6 на выезд.

В данном пункте пропуска уже возведено новое служебно-производственное здание таможенных и пограничных служб с залом досмотра пассажиров и оформления грузового автотранспорта, здание служб санитарного, ветеринарного и фитоконтроля с боксом углубленного досмотра.

Строительная готовность объекта составляет более 40%.

Проектная пропускная способность пункта пропуска «Верхний Теребежов» увеличится в 3,5 раза: до 900 транспортных средств в сутки.

Реконструкцию пункта пропуска планируется завершить в первом полугодии 2021 года.

Принимая во внимание задачи, стоящие перед нашим государством в связи с проведением в 2021 году Чемпионата мира по хоккею совместно с Латвией, наличие инфраструктуры, отвечающей современным международным требованиям, создание условий для обеспечения комфортного пересечения государственной границы Беларуси гражданами, вопрос реконструкции и технического переоснащения пунктов пропуска является наиболее актуальным и своевременным.