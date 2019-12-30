Белорусская железная дорога 29 декабря реализовала 3-миллионный электронный билет, купленный через интернет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, билет был приобретен в едином разделе «Услуги пассажирам» официального сайта БЖД.

«Это событие зафиксировано на сайте системы продажи проездных документов БЖД в результате мониторинга, который Белорусская железная дорога проводит с начала 2019 года», – отметили в БЖД.

3-миллионный интернет-пассажир отправился 30 декабря в 15.15 поездом №704 в вагоне №3 из Минска в Витебск.