Генеральная прокуратура проверила исполнение должностными лицами Брестской таможни законодательства при ведении административного процесса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе проверки установлено, что сотрудники таможни не принимали все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выяснения существенных вопросов, имеющих значение для правильного его разрешения.

Как пример, Генеральная прокуратура принесла протест на постановление суда о признании юридического лица виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.4 (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза) КоАП. В ходе ведения административного процесса таможней не была доказана вина субъекта хозяйствования, а именно не установлено какие нормы (правила) не исполнены юридическим лицом, какие меры следовало предпринять по их соблюдению. Суд протест удовлетворил и направил дело на новое рассмотрение.

Допускались факты ненадлежащего извещения лица, в отношении которого ведется административный процесс, об окончании подготовки дела об административных правонарушениях к рассмотрению, волокиты при подготовке дел к рассмотрению, отказа в реализации права на защиту.

Неверная квалификация действий виновных лиц в отдельных случаях влекла за собой как прекращение дел об административных правонарушениях, так и их возврат судебной инстанцией в таможню для устранения недостатков.

По представлению Генеральной прокуратуры Брестской таможней принят комплекс мер по устранению и недопущению нарушений законодательства, среди которых усиление ведомственного контроля за сроками и качеством подготовки дел об административных правонарушениях. Кроме того, по результатам рассмотрения акта прокурорского надзора ряд должностных лиц Брестской таможни привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.