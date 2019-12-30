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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРГЕЙ ШПАРЛО НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
11:08 31.12.2019
Сергей Шпарло назначен начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 30 декабря.
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