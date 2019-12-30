ЭКОНОМИКА РБ

СЕРГЕЙ ШПАРЛО НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

11:08 31.12.2019 Сергей Шпарло назначен начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 30 декабря.