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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 43 МЛН РУБЛЕЙ
10:52 31.12.2019
По состоянию на 01.12.2019 на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22716 индивидуальных предпринимателей, от которых в бюджет области поступило 42,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 111,8%.
Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 18,4 млн рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 9,9 млн рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Беларуси – 4,7 млн рублей. Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 5,7 млн рублей.
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