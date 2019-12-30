По состоянию на 01.12.2019 на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22716 индивидуальных предпринимателей, от которых в бюджет области поступило 42,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 111,8%.

Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 18,4 млн рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 9,9 млн рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Беларуси – 4,7 млн рублей. Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 5,7 млн рублей.