ЭКОНОМИКА РБ

ФИЗЛИЦА НЕ СМОГУТ ОФОРМЛЯТЬ КРЕДИТЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ ДБО БЕЛАГРОПРОМБАНКА С 31 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ

10:36 31.12.2019 ОАО «Белгаропромбанк» проведет технические работы с 16.30 31 декабря по 9.00 3 января 2020 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет приостановлена возможность заключения кредитных договоров физическими лицами с использованием систем дистанционного банковского обслуживания («Интернет-банкинг» и «Мобильный интернет-банкинг»).