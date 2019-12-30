Правительство установило квоты на производство в 2020 году алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории Беларуси, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции. Соответствующее постановление Совета министров №923 принято 27.12.2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в частности, спирта-сырца этилового из пищевого сырья будет произведено 1135 тыс. декалитров, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья – 8710, водки и ликероводочных изделий – 10706, вин фруктово-ягодных натуральных – 4691, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии – 4816.

Постановление принято на основании пункта 1 статьи 12 закона №429-З от 27 августа 2008 г. «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».