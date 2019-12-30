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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ С 1 ЯНВАРЯ СНИЖАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
09:49 31.12.2019

Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров №918 от 27 декабря 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $77,2 за 1 т (ранее – $90,5).

Пошлина на прямогонный бензин снижена с $49,7 до $42,4 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты – с $27,1 до $23,1 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря. Тогда они были повышены.
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