РУП «Белпочта» опубликовало график работы объектов почтовой связи 1, 2, 5 и 7 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в эти дни будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

О режиме работы ОПС можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154 и на интернет-сайте РУП «Белпочта» www.belpost.by в разделе «Новости компании».