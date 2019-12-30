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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ОПУБЛИКОВАЛО ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 1, 2, 5 И 7 ЯНВАРЯ
17:03 30.12.2019
РУП «Белпочта» опубликовало график работы объектов почтовой связи 1, 2, 5 и 7 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в эти дни будут работать только дежурные объекты почтовой связи.
О режиме работы ОПС можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154 и на интернет-сайте РУП «Белпочта» www.belpost.by в разделе «Новости компании».
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