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ЭКОНОМИКА РБ
УПЛАТУ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА МОГУТ ОТВЯЗАТЬ ОТ ТЕХОСМОТРА В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА
16:26 30.12.2019
В Беларуси в начале 2020 года будет принято окончательное решение об отвязке транспортного налога от процедуры технического осмотра автомобиля. Об этом в рамках встречи с коллективом Барановичского завода автоматических линий заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе разговора вице-премьера с членами коллектива предприятия, в частности, был поднят вопрос, который интересует многих владельцев транспортных средств: перспектива отвязки транспортного налога от процедуры технического осмотра автомобилей.
«Над этим вопросом работают уже давно, рассматриваются различные варианты решения этой проблемы. А проблема на самом деле существует, ведь для того, чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр, чем подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в начале следующего года», - отметил В. Кухарев.
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